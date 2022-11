Talana, trovati 1200 kg di marijuana in 34 bidoni: sequestro da un milione di euro

Oltre 1200 chili di marijuana nascosti in 34 bidoni in plastica della capienza di 200 litri. All’interno dei bidoni anche le buste sottovuoto pronte alla vendita. Tutto è stato scoperto dai carabinieri della Squadriglia anticrimine di Arzana nelle campagne di Talana, in Ogliastra.

Il blitz

I militari hanno scoperto il deposito all’interno della fitta vegetazione in tre distinti siti distanti tra loro per alcune decine di metri. La marijuana, in ottimo stato di conservazione, al dettaglio avrebbe potuto fruttare sul mercato illegale circa 1 milione di euro. I militari hanno prelevato un campione della droga per il campionamento e hanno proceduto alla distruzione del restante materiale. Intanto sono in corso le indagini per cercare di individuare i malviventi che avevano nascosto lo stupefacente pronto per lo spaccio.

