MONZA – Risolto il mistero dell’avvelenamento da Tallio a Nova Milanese, dove tra ottobre e novembre 5 persone sono state intossicate e 3 morte, tutte della stessa famiglia. Il veleno è stato trovato in una tisana nella cucina della casa di Alessio Palma e Maria Lina Pedon, in una terrina senza indicazioni circa la provenienza o l’eventuale marca. Un ritrovamento che fa pensare ad una tisana fatta in casa in cui le tracce di tallio erano in quantità superiori alla soglia minima di sicurezza.

Il ritrovamento è avvenuto proprio nella casa dei due coniugi ultraottantenni di Nova Milanese, in provincia di Monza, che dalla metà di novembre sono ricoverati in ospedale per avvelenamento. I due anziani sono gli ultimi due casi, in ordine di tempo, che si sono verificati all’interno della stessa famiglia, nella quale sono morte tre persone e cinque in totale sono finite in ospedale. La tisana “al tallio” è stata ‘campionata’ dai tecnici dell’Agenzia Tutela Salute per la provincia di Monza e Brianza, nel corso dell’ultimo sopralluogo effettuato dai carabinieri.

Gli esiti dei test, eseguiti a Torino presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, hanno evidenziato la positività al tallio di alcune “erbe da infuso” non di fabbricazione commerciale, su cui sono in corso verifiche per risalire a chi potrebbe averle preparate.