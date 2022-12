Tamponamento tra camion sull’A14 vicino Rimini: morto un uomo di 40 anni

Un autotrasportatore di 40 anni, cittadino straniero, è morto questa notte in un tamponamento tra camion. Il collega di 66 anni è ferito, ricoverato in ospedale a Cesena ma non è in pericolo di vita. E’ accaduto poco prima della mezzanotte intorno alle 23.45 in autostrada, nel tratto dell’ A14 in direzione Nord al chilometro 113, tra i caselli di Rimini Nord e San Mauro Pascoli. Stando ai primi rilievi da parte della polizia autostradale di Forlì, intervenuta sul posto, il mezzo su cui viaggiava il deceduto con il collega 66enne ha tamponato un altro mezzo pesante per motivi in via di accertamento. Sul posto oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Dopo l’incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Il tratto è stato riaperto alle ore 4:30 circa.

