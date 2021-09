Tamponi scontati (e non gratis): 15 euro adulti, 8 minorenni. Green Pass esteso forse dal 15 ottobre

I tamponi non saranno gratis ma scontati, per chi lo farà nelle farmacia il costo sarà 15 euro per gli adulti e 8 per i minorenni, a differenza dei 20-25 euro attuali. Prezzi che saranno in vigore fino al 31 dicembre. Saranno gratis i temponi solo per quelle persone che per motivi di salute non possono fare il vaccino. Per quanto riguarda il Green Pass esteso anche ai posti di lavoro pubblici e privati, l’obbligo dovrebbe entrare in vigore dal 15 di ottobre.

Questo quanto ha stabilito la cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi sulle nuove misure per l’obbligo del Green Pass per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Alla riunione, presieduta dal premier Mario Draghi partecipano i capidelegazione di M5S. Lega, Fi, Pd, Iv e Leu.

Tamponi scontati

Per quanto riguarda i tamponi si va quindi verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati. Il costo sarà pari a zero per chi non possa fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. L’obbligo, viene spiegato, porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati. Ma non è stata accolta la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti.

Green Pass al lavoro e multe

Arriva poi la sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza il Green Pass. La sanzione varrà sia per il pubblico che per il privato. Per chi eluda i controlli viene anche prevista una sanzione pecuniaria. E vengono fatte salve altre sanzioni disciplinari. Sarà espressamente previsto il divieto di licenziare, recependo una preoccupazione sindacale.