TAORMINA (MESSINA) – Incidente mortale a Taormina (Messina), sulla costa orientale della Sicilia. Davide Biuso, 33 anni, originario di Mascali (Catania), ha perso la vita in moto nell’impatto con un’auto.

Lo schianto fatale è avvenuto nella prima serata di lunedì 3 giugno, intono alle 19, a Taormina, in via Pirandello, la strada che dalla collina porta fin sulla litoranea.

Davide si trovava in sella alla sua moto da enduro quando è finito contro un’auto che viaggiava nella stessa direzione, ma che forse aveva girato a sinistra per svoltare.

Il giovane, che lavorava come chef in un ristorante del centro storico di Taormina, è stato sbalzato a diversi metri di distanza sull’asfalto. E’ morto praticamente sul colpo: quando i sanitari del 118 sono arrivati hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo dell’accaduto oltre all’ambulanza sono accorsi anche gli agenti della locale polizia municipale della sezione infortunistica per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Fanpage, sia la moto della vittima sia l’auto con cui si è scontrata viaggiavano nella stessa direzione. Giunti all’altezza di Villa Mon Repos è avvenuto l’impatto, ma non frontale. Forse l’auto, una Seat Leon guidata da un cittadino straniero, ha iniziato a svoltare verso sinistra per entrare in una strada privata e Biuso non ha fatto in tempo a frenare. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. (Fonte: Fanpage)