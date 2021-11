Obbligo di mascherine all’aperto a Taormina, in Sicilia, dal 4 dicembre al 9 gennaio. La misura serve a scongiurare ulteriori restrizioni durante le feste di Natale. Il provvedimento è ritenuto necessario in virtù degli assembramenti nel centro storico della città siciliana.

Taormina vuole salvare il Natale, mascherine anche all’aperto

Mascherine obbligatorie, dal 4 dicembre al 9 gennaio, anche all’aperto nel centro storico a Taormina in vista delle feste di Natale e l’arrivo di turisti.

E’ quanto dispone un’ ordinanza del sindaco, Mario Bolognari, dopo che nella settimana dal 19 al 25 novembre 202 sono stati comunicati 31 nuovi positivi al Covid-19 da parte dell’Asp di Messina.

“Dati da zona rossa – ha spiegato il sindaco – e per questo motivo ho pensato a misure più restrittive riferendomi anche alle recente ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci”.

Taormina, obbligo di mascherine all’aperto nelle zone maggiormente frequentate dai turisti

Il provvedimento, a Taormina, in Sicilia, riguarderà le zone maggiormente frequentate dai turisti come corso Umberto, via Teatro Greco, piazza Sant’Antonio, il percorso pedonale tra il parcheggio Porta Catania e piazza Sant’Antonio, piazza IX Aprile, piazza Vittorio Emanuele, via Di Giovanni, via Calapitrulli, via Giardinazzo e via Naumachie.

Per contenere la diffusione de virus ha emanato una specifica ordinanza che riguarda questi spazi cittadini.