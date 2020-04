Taranto: festa in casa, interviene la polizia. 51enne macedone aggredisce gli agenti (foto Ansa)

ROMA – Stava festeggiando in casa, assieme ad altri sei connazionali, e quando all’una di notte è intervenuta la polizia per la musica ad alto volume, ha anche aggredito gli agenti. Tutto è avvenuto nella notte a Taranto.

Protagonista della vicenda un cittadino macedone di 51 anni. Cittadino macedone che è stato arrestato, come raccontano le cronache locali, con l’accusa di violenza, resistenza e minaccia a pubblici ufficiali.

Sette le persone alla fine sanzione per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da coronavirus.

Uno dei trasgressori, il 51enne, visibilmente ubriaco, dopo aver ricevuto la sanzione, ha inveito contro i poliziotti, proferendo nei loro confronti minacce ed offese, per poi passare alle vie di fatto aggredendoli anche fisicamente.

L’uomo è stato bloccato e fatto salire al bordo di un’auto di servizio.

A questo punto, il figlio, non ancora maggiorenne, ha iniziato a dare in escandescenza, prendendo a calci sia la volante sia alcune auto parcheggiate nei paraggi.

Anche lui, quindi, è stato bloccato e, insieme al padre, accompagnato in Questura.

Il 51enne è stato tratto in arresto mentre il figlio minore è stato denunciato in stato di libertà per i medesimi reati.

Tutti gli altri “invitati”, due donne e altri tre uomini, tutti dell’est europeo, come detto, sono stati sanzionati per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute pubblica. (Fonte: Agi).