ROMA – Un terribile incidente, ma per fortuna senza vittime, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 21 ottobre sulla statale 106 jonica, nel tratto di strada che collega Ginosa alla località Riva dei Tessali, in provincia di Taranto, quasi al confine con la Basilicata. Nell’incidente si sono scontrati una macchina e una camion. L’impatto è stato molto violento.

Il bilancio provvisorio è di un ferito: si tratta della persona alla guida della vettura che è stata trasferita in “codice rosso” all’ospedale di Taranto.

Al lavoro, per estrarre il conducente dalla macchina, alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Taranto e Castellaneta. Per garantire soccorsi e viabilità sul posto si sono recate – oltre all’ambulanza del servizio 118 – la le pattuglie della Polizia e dei carabinieri.

Sulla statale, in orario di punta per il rientro dal fine settimana, si sono create lunghissime code a causa dell’incidente.

Fonte: Quotidiano di Puglia.

Asaps: “27 morti nei primi tre fine settimana di ottobre”

Sono stati 27 nei primi tre fine settimana di ottobre – nelle 16 ore che vanno dalle 22 del venerdì alle 6 del sabato e dalle 22 del sabato alle 6 della domenica – gli incidenti stradali con vittime e feriti gravi che hanno coinvolto giovani e con conducenti sotto i 40 anni. E’ quanto emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, sulle cosiddette stragi del week-end. Nei 27 incidenti si sono contati 24 morti e 46 feriti.

Nel dettaglio, riporta l’Asaps, nel primo fine settimana, quello del 5-6 ottobre sono stati registrati 9 incidenti che hanno causato 8 vittime e 23 feriti. Nel secondo fine settimana, quello del 12-13 ottobre sono stati registrati ancora 9 incidenti che hanno causato 11 morti e 11 feriti. Nel terzo fine settimana, quello del 19-20 ottobre sono stati registrati sempre 9 incidenti che hanno causato 5 morti e 12 feriti. A livello geografico dei 27 sinistri 8 sono avvenuti al Nord, 8 al Centro e 11 al Sud. Tra questi ultimi 11, tre sono risultati mortali e con più vittime: due con quattro vittime e uno con due. “L’allentamento dei controlli con la carestia segnalata più volte degli etilometri, solo ora in lenta ripresa – osserva Giordano Biserni, presidente dell’Asaps – la carenza sempre più pronunciata di pattuglie soprattutto su Statali e Provinciali e l’ormai assoluta latitanza di campagne contro l’abuso di alcol e le droghe alla guida completano il quadro motivazionale di questa situazione alla quale si è aggiunto l’uso ormai indiscriminato dei cellulari alla guida sia in fonia e – conclude – ancor più in messaggistica e navigazione sul web”.

Fonte: Ansa.