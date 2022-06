Non accetta la fine della relazione, e così pedina la ex convivente e la violenta: è accaduto a Taranto. Il (presunto) responsabile è un uomo di 45 anni con precedenti penali.

L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Taranto per stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ex convivente.

Taranto, pedina e violenta la ex convivente

Già a metà maggio, in seguito alla denuncia delle presunta vittima, l’indagato era risultato destinatario del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, dell’allontanamento dalla casa familiare, nonché dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Taranto, la nuova denuncia della donna violentata

Due giorni fa la donna si è presentata nuovamente in caserma riferendo che sempre il suo ex convivente, in violazione degli obblighi disposti dal giudice, si era recato poco prima presso l’abitazione in cui risiede, e di cui l’uomo ha ancora le chiavi, e dopo averla colta di sorpresa, l’aveva violentata, minacciandola.

L’uomo è stato rintracciato e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Taranto, non accetta la fine della relazione e violenta la ex

La donna ha riferito che l’ex compagno non accettava la fine della loro relazione e il suo comportamento, già violento e possessivo durante il periodo di convivenza, era diventato ancora più aggressivo dopo che lei aveva deciso di lasciarlo.