TARANTO – Un professore è stato preso a schiaffi e pugni dal padre di un suo studente all'uscita dalla scuola media nel rione Tamburi di Taranto. A scatenare la furia del papà, la richiesta della sospensione del ragazzo di 5 giorni da parte del docente.

La notizia è riportata oggi nell’edizione locale di Nuovo Quotidiano di Puglia. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa. Il genitore si è presentato a scuola e ha chiesto di parlare con il professore del figlio. Poco dopo, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha aggredito l’insegnante colpendolo con schiaffi e pugni e contestandogli la sospensione del figlio.

Collaboratori scolastici e altri professori sono intervenuti in difesa del malcapitato e il genitore si è allontanato. Una denuncia sarebbe stata presentata ai carabinieri. Lo studente, a sua volta, sarebbe stato proposto per la sospensione dopo che si era rivolto in modo minaccioso verso il docente che gli intimava di smetterla di picchiare i compagni.