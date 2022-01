Due poliziotti sono stati feriti a Taranto con alcuni colpi di pistola da un uomo fermato per un controllo. Uno dei poliziotti è stato ferito in modo più lieve alla mano, l’altro è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. Il conflitto a fuoco è avvenuto in viale Magna Grecia.

Taranto, sparatoria in viale Magna Grecia: due poliziotti feriti

Secondo una primissima ricostruzione, gli agenti hanno fermato un uomo che era ricercato. Erano tutti in strada e mentre gli agenti effettuavano il controllo, l’uomo ha improvvisamente impugnato una pistola e sparato verso gli agenti. In pochi minuti sul posto sono arrivati altri equipaggi della polizia e dei carabinieri insieme alle ambulanze del 118. L’episodio è avvenuto nelle vicinanze di un noto bar in un’ora di punta: immediato il fuggi fuggi generale delle persone impaurite.