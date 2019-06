TARANTO – Una lite nella città vecchia di Taranto nel pomeriggio del 28 giugno è finita in sparatoria. Due uomini sono rimasti feriti, uno di loro è grave.

Secondo una prima ricostruzione, due persone stavano litigando davanti a una salumeria in via Duomo quando entrambe hanno estratto la pistola e hanno iniziato a sparare in mezzo alla folla.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che hanno portato i due feriti in ospedale. La sparatoria è avvenuta nei pressi della caserma dei carabinieri e dell’Università, non distante dalla zona utilizzata come set per le riprese della fiction “Il Commissario Ricciardi” con Lino Guanciale. Sarebbero stati sparati 7-8 colpi di pistola. (Fonte ANSA)