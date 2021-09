Per evitare la multa, ha prima offerto 100 euro ai carabinieri che lo avevano fermato per una infrazione stradale poi ha disegnato un pene sul verbale. Il tentativo di corruzione è avvenuto a Trapani, in località Borgo. Protagonista un giovane del posto con precedenti penali.

