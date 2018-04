UDINE – Sono state ritrovate e sarebbero in buone condizioni di salute le due gemelline di 4 anni e mezzo scomparse martedì sera a Tarcento, in provincia di Udine. “Erano in compagnia del loro pitbull lungo un sentiero che porta al comune montano di Montenars”, riporta il sito Udine Today.

Le piccole si erano allontanate intorno alle 7 di sera per seguire il loro cane, mentre la mamma era intenta a cucinare. Si erano perse nel bosco e hanno camminato a lungo a piedi sbagliando più volte la strada per cercare di ritornare a casa. Alle ricerche hanno partecipato tra gli altri i Carabinieri della compagnia di Cividale, i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino.

E’ stata una mobilitazione senza precedenti nella zona di Tarcento quella che ha consentito il ritrovamento. Tutto il paese e centinaia di soccorritori hanno partecipato alle ricerche. Proprio un volontario le ha trovate, dopo sei ore dalla scomparsa, stanche, insieme con il loro cane.

Rifocillate e rassicurate, le due bambine sono state riportate a casa intorno alle due di notte, salutate da un lungo applauso. Nella zona della loro abitazione era stato allestito un punto base per le ricerche, illuminato dalle cellule fotoelettriche.

Nell’area della scomparsa ha operato anche l’elicottero militare con termocamera arrivato da Casarsa. Alle ricerche hanno partecipato carabinieri, polizia, protezione civile, soccorso alpino, guardie giurate e tanti volontari.