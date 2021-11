Marito e moglie sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati assaliti da un cervo a Tarvisio, piccolo comune in provincia di Udine. La coppia stava passeggiando nei pressi di alcune abitazioni di via Roma, non lontano dal Parco dei Cervi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso regionale, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Cave del Predil e i Carabinieri.

Aggrediti da un cervo a Tarvisio, anziani coniugi gravi all’ospedale

L’animale, secondo il racconto di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, ha caricato e colpito più volte l’uomo e la donna facendoli anche rotolare lungo un lieve pendio. Entrambi i feriti hanno riportato lesioni serie, in particolar modo la donna che è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine: l’uomo, invece, è stato trasportato in ambulanza al nosocomio di Tolmezzo.

Cervi pericolosi nella stagione degli accoppiamenti

Le autorità raccomandano di non avvicinarsi agli animali. Infatti per i cervi questa è la stagione degli accoppiamenti e dei bramiti.