Tavolini selvaggi all’aperto, nel ddl Concorrenza emendamento prevede una proroga fino a dicembre 2024. I sindaci però non sono molto d’accordo. E mentre a Napoli a dividersi sono anche gli esercenti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dice esplicitamente: “Non ci piace, non siamo contenti. Non si può continuare a prorogare una situazione di emergenza”.

Tavolini selvaggi, la norma che li permette prorogata fino a dicembre

Il sindaco del Pd ha parlato durante un sopralluogo a Ponte Milvio, una delle zone della movida tra le più famose a Roma Nord. Nel ddl Concorrenza è stata presentata la proroga al regime semplificatorio per i tavolini all’aperto fino a dicembre 2024. Proroga disposta ieri da un emendamento al ddl Concorrenza approvato dalla commissione Industria del Senato.

“Noi – ha detto ancora il sindaco – stiamo lavorando a una delibera che non porti tutto al pre-Covid e che consenta un ampliamento ma con decoro, qualità e cura dove è possibile ma nel contempo corregga fenomeni di eccesso dell’utilizzo dello spazio pubblico. Se ci si limita a prorogare tout court una situazione di emergenza si rende più difficile un lavoro necessario per avere una città viva, con spazi all’aperto e magari meno parcheggi e più luoghi di incontro di qualità, in cui i luoghi del centro, di bellezze artistiche non siano invasi in modo eccessivo”.

Sul fenomeno dell’abusivismo anche rispetto alle regole del Covid, ha sottolineato Gualtieri, “abbiamo creato una task force specifica che, al netto delle regole vigenti che non sono quelle che noi vorremmo, interviene per verificare e anche sanzionare pesantemente chi è andato oltre. I risultati sono stati importanti. Noi speriamo, con il nuovo concorso per aumentare l’organico della polizia locale, di avere più risorse per tutti i compiti che sono richiesti, compreso il contrasto all’abusivismo di chi occupa spazi che non dovrebbe occupare”.

Per Confcommercio la proroga è un’ottima notizia

Di diverso parere Fipe-Confcommercio. La Federazione italiana Pubblici Esercizi esprime apprezzamento in relazione al voto favorevole del Senato dell’emendamento al ddl Concorrenza.

“L’approvazione dell’emendamento, presentato dai senatori Nastri, De Priamo (e altri), è un’ottima notizia non solo per le imprese della ristorazione, che potranno promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali. Ma anche, e soprattutto, per le amministrazioni locali, che avranno l‘opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale del Paese”, si legge in una nota.

“La federazione – continua il testo – è al lavoro per favorire una nuova visione sui dehors. Da occupazione del suolo pubblico a valorizzazione dello spazio pubblico. Un nuovo approccio che valorizzi il loro ruolo fondamentale di garanti di decoro urbano, presidi di sicurezza e attori che possono contribuire in modo determinante al contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale”.

