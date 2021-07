Padre e figlia sono morti in un incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri, 15 luglio, sulla Strada Provinciale 21 a Teglio (Sondrio), in località Villanuova. Le vittime sono Silvano Andreoli, 48 anni, e la figlia Jessica, 21. I due sono morti in uno scontro tra la loro auto, una Peugeot 206, e un bus di linea della Stps.

I soccorsi sono stati allertati proprio poco dopo le 19 e si è levato in cielo anche l’elisoccorso di Sondrio. Il loro intervento, però, non è servito a salvare la vita delle due vittime. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Sondrio per accertare l’esatta dinamica del sinistro e ripristinare la regolare circolazione stradale.

Incidente mortale a Teglio: padre e figlia morti nello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot andava ad una velocità sostenuta ed è sbandata in curva, andando a finire sulla carreggiata opposta dove stava transitando il bus. L’impatto frontale non ha dato scampo ai due occupanti. Sono morti così Silvano Andreoli, di San Giovanni di Teglio, e sua figlia Jessica, 21 anni compiuti da una settimana.

Inutili i soccorsi giunti sul luogo dello scontro. L’ambulanza e l’elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. Sotto choc l’autista del bus. Dalle prime informazioni sembrerebbe che proprio il conducente, dopo il violento impatto, sia prontamente sceso in strada per chiedere aiuto e spegnere con l’estintore un principio di incendio sull’auto.