In questo weekend di Carnevale il tempo resta stabile e mite, con temperature quasi primaverili e decisamente sopra la media stagionale. L’alta pressione continuerà infatti a garantire condizioni di stabilità, salvo qualche nuvola soprattutto sulla Liguria e sull’alto Adriatico. Le temperature si manterranno per tutto il fine settimana su livelli alti per il periodo. Su diverse regioni, le temperature saranno simili a quelle di fine marzo o inizio aprile. Farà caldo anche in montagna e in particolare nelle Alpi, con lo zero termico che si collocherà oltre i 3000 metri come se fossimo a giugno. Le piogge e l’aria fredda arriveranno la prossima settimana con cambiamenti sostanziali del meteo a partire da giovedì 23 febbraio. A partire da quella data, grazie ad un allentamento consistente dell’alta pressione, arriverà la pioggia anche sul Nord-Ovest alle prese con una grave siccità.

Meteo sabato 18 febbraio

Vediamo il meteo nel dettaglio. Oggi, sabato 18 febbraio, insistono strati nuvolosi bassi in Liguria e nei settori tirrenici tranne il Lazio. Nubi anche nell’area dell’alto Adriatico. Tempo più soleggiato nel resto dell’Italia. Verso sera non si escludono locali e deboli piogge sulla Liguria centro-orientale. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo e superiori alla norma. Venti per lo più deboli e mari calmi o poco mossi.

Il meteo di domenica 19

Tempo soleggiato sulle Alpi centro-occidentali, sul medio-basso Adriatico, nel versante ionico e nelle isole maggiori. Nubi compatte nel resto d’Italia. Locali deboli piogge o pioviggini su Levante ligure, alta Toscana e Campania. Al mattino possibile presenza di nebbie sulla pianura padana. Temperature minime in rialzo con punte di 16-20 gradi. Venti di Libeccio renderanno la giornata un po’ ventosa.

