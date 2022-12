Tempi di attesa troppo lunghi in ospedale, donna prende a calci infermiera FOTO ANSA

Aggressione ad una infermiera, ieri sera, a Napoli. Intorno alle 22.30 i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale Santobono in seguito ad una segnalazione: secondo una prima ricostruzione, una 35enne ha preso a calci l’infermiera per il prolungarsi dei tempi di attesa al triage. Due i giorni di prognosi per la vittima, mentre la 35enne sarà denunciata.

