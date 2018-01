PADOVA – Un banda di quattro rapinatori ha assaltato stasera, 16 gennaio, armata di fucili una sala slot a Tencarola di Selvazzano, alle porte di Padova.

I banditi, travisati con cappucci, hanno esploso alcuni colpi in aria per minacciare i titolari e convincerli a consegnare l’incasso; poi sono fuggiti in auto, dileguandosi. Scattato l’allarme, scrive il Gazzettino, sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno disposto l’attivazione di posti di blocco in tutta la provincia. Per ora dei rapinatori non ci sono tracce.