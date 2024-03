Tenta di rubare due volte l’ambulanza, arrestato 40enne

Tenta di rubare due volte l’ambulanza e alla fine viene arrestato. Tutto è avvenuto a Rosignano, in provincia di Livorno. Protagonista un 40enne. La vicenda, racconta la cronaca locale, si è svolta in due tempi. Tra la sera del 13 febbraio e del 14 febbraio un’ambulanza sparì ma poi venne ritrovata in mezzo a una strada di Castiglioncello. Tuttavia, appena cinque giorni dopo, lo stesso 40enne sarebbe evaso per tentare di rubare per la seconda volta la stessa ambulanza della Pubblica Assistenza. Il mezzo era posteggiato davanti alla sede, pronto per l’impiego in emergenza 118, ed era stato chiuso a chiave, inoltre per cautela i volontari avevano posteggiato un altro veicolo a ridosso. Ma la sera alcuni dipendenti in turno notturno hanno udito rumori e trovato l’ambulanza messa in moto a retromarcia innestata. Sono andati di corsa verso il mezzo e hanno riconosciuto chi lo guidava, un uomo in possesso delle chiavi del mezzo trafugate in occasione del primo tentativo di furto. Il 40enne è scappato a piedi ma le indagini dei carabinieri di Castiglioncello hanno portato alla denuncia per evasione, furto e tentato furto. Il gip ha revocato i domiciliari e disposto la custodia cautelare in carcere.