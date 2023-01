Tenta il suicidio dal balcone, madre e nonna provano a tenerlo ma cade morendo sul colpo

Tragedia a Marsala dove un giovane di 27 anni è morto cadendo da un balcone di un palazzo in via Mazzini. Una scena che ha visto protagoniste anche la madre e la nonna della vittima. In molti tra i passanti hanno assistito alla terribile scena (qui la foto).

Incidente a Marsala, giovane morto in via Mazzini

Non è ancora chiaro se il 27enne avesse in mente di togliersi la vita o si sia trattato di una terribile fatalità. Il giovane è rimasto per minuti interminabili aggrappato alle mani di sua madre e di sua nonna che hanno fatto il possibile per salvarlo. Ma poco dopo è precipitato nel vuoto. E’ caduto dal quarto piano del palazzo ed è finito sul marciapiede, morendo sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Ipotesi suicidio

Il magistrato di turno è arrivato poco dopo la tragedia sul posto per accertarne il decesso e aprire le indagini del caso. Secondo quanto si apprende, il giovane era molto conosciuto nella zona, frequentava la Chiesa Madre ed era risaputo che avesse dei disagi personali. Da qui l’ipotesi che abbia cercato il suicidio.

