ROMA – Una donna morta carbonizzata nell’incendio della sua casa a Teolo, la prima ipotesi è che si tratti di suicidio.

Una donna di 58 anni è morta ieri notte nell’incendio di una villa a Monteortone, una frazione di Teolo, sui Colli Euganei (provincia di Padova).

I carabinieri, che svolgono le indagini, non escludono che alla base del dramma vi possa essere un atto volontario, ovvero che la 58enne volesse suicidarsi appiccando le fiamme alla casa. Il marito e i figli della vittima, di 23 e 24 anni, sono riusciti a mettersi in salvo.

Ricevuto l’allarme, i militari dell’Arma sono giunti sul posto ma hanno trovato il cancello d’ingresso della villa ostruito da un trattore, e hanno dovuto scavalcare la recinzione. Nel frattempo i vigili del fuoco facevano irruzione nella casa, dalle cui finestre uscivano colonne di fumo.

La donna, ormai ormai cadavere, è stato trovato nella stanza da bagno. La villa, che ha annesso un maneggio, è stata dichiarata inagibile. La salma è a disposizione del pm Giorgio Falcone che ne disporrà l’autopsia.

Il sito Padova Oggi aggiunge dettagli alla vicenda: Nell’incendio è rimasto lievemente intossicato anche un carabiniere medicato sul posto. I militari stanno indagando per far luce sulla vicenda dato che non è esclusa l’ipotesi di un drammatico gesto volontario. La donna, mamma di due figli, era infatti in bagno e si era chiusa all’interno quasi a voler impedire i soccorsi. Altri elementi fanno propendere per il suicidio. Il magistrato di turno ha comunque posto sotto sequestro l’abitazione e ha disposto l’autopsia sul cadavere per capire esattamente quale sia stata la causa del decesso. (Fonti: Ansa e Padova Oggi)