PARMA – Un cacciatore, Maurizio Gabelli 61enne di Berceto, è caduto in un dirupo ed è morto a Scanzo, nel comune di Terenzo.

Sono stati i compagni di caccia a dare l’allarme chiamando telefonicamente il 118 dopo che il compagno cacciatore è caduto in un punto del terreno impervio.

In base alla ricostruzioni, nella caduta sarebbe partito accidentalmente un colpo di fucile che lo ha ferito mortalmente al petto.

Subito si sono portati sul posto gli equipaggi della Croce Rossa e carabinieri di Berceto per il recupero della salma. La dinamica dell’incidente è all’esame dei carabinieri.

Gabelli viveva insieme alla moglie a Ghiare di Berceto. Aveva lavorato per molti anni a Solignano in due imprese della zona. Era in pensione da un’anno. La caccia, insieme ai cavalli, una delle sue grandi passioni.