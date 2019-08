BOLZANO – È un ragazzo di 31 anni la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio, 5 agosto, attorno alle 16 a Terlano, in provincia di Bolzano. L’uomo era alla guida di una Panda rossa quando si è scontrato con un autobus della compagnia di trasporto Sasa in prossimità di una curva all’altezza della ditta Unifix. Sicuramente uno dei due mezzi ha invaso la corsia dell’altro e stando ai primi rilievi parrebbe che sia stata la macchina a non rispettare la traiettoria corretta ma sul caso indagano i carabinieri per ricostruire la corretta dinamica dell’accaduto.

Sono invece quattordici, riferiscono i Carabinieri, i passeggeri dell’autobus della Sasa rimasti feriti, incluso l’autista. Sei di questi sono stati portati all’ospedale di Bolzano, mentre altri cinque a Merano, ma nessuno sarebbe rimasto gravemente ferito. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi da parte dei Carabinieri e le operazioni di sgombero della carreggiata. (fonte ANSA)