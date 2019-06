Terlizzi, incidente in viale dei Lilium: muore motociclista

ROMA – Un motociclista di 42 anni è morto questa mattina, mercoledì 5 giugno, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella periferia di Terlizzi. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora ignote, la moto guidata dal 42enne all’improvviso ha sbandato e si è poi schiantata sul guardrail. Tutto è avvenuto all’altezza del sovrappasso di viale dei Lilium.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’arrivo immediato dei soccorsi.

La vittima è un 42enne originario di Ruvo. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Terlizzi. Il traffico è stato deviato per due ore per consentire le operazioni.

Fonte: Bari Today.