Termoli (Campobasso), inciampa e pullman lo investe: morto 45enne. Autista sotto choc

L'uomo, un 45enne di Guglionesi (Campobasso), è morto durante il trasporto in ospedale. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per lui, nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori del 118 Molise che avevano allertato anche l'elisoccorso per farlo trasportare a Pescara.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 16 Settembre 2022 - 19:10