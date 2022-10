Termosifoni a casa: quando si accendono e quando si spengono? Date e orari

Con le nuove regole per il riscaldamento a casa, ma anche negli uffici, cambiano le date e gli orari giornalieri sull’accensione dei termosifoni. Come e quanto cambiano? Dipende dalle zone e dalle città in cui si vive. Di seguito ecco date e orari di accensione dei termosifoni, divisi in 6 zone con le rispettive città.

La cartina di accensione dei termosifoni

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6) Zona F: nessuna limitazione.

In zona A si trovano Lampedusa e Porto Emedocle. Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella Zona B; Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E. Le aree della Zona F sono quelle tipicamente dell’arco alpino.

Termosifoni, le nuove regole

Quindici giorni in meno, riduzione di un grado della temperatura e di un’ora al giorno per il riscaldamento quest’inverno. Eccezione però per ospedali, asili, piscine, saune e alcune attività industriali e artigianali a cui i Comuni “abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura, oltre che agli edifici dotati di impianti alimentati in prevalenza a energie rinnovabili”. A definire il piano è il ministero della Transizione ecologica. Il ministro Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che definisce “i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale”.

