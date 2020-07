Giallo a Terni. Due adolescenti, amici tra loro, sono stati trovati morti nelle rispettive case, in due diversi quartieri della città.

I due adolescenti sono stati trovati ormai senza vita a Terni, la mattina di martedì 7 luglio. Avevano rispettivamente 15 e 16 anni appena.

Erano entrambi a letto nelle loro camere. Sui loro corpi nessun segno di violenza.

Sono stati i familiari a dare l’allarme. Inutile però la chiamata al 118: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri stanno ora indagando col massimo riserbo.

Dagli elementi raccolti dagli investigatori è emerso che i due minorenni avevano trascorso insieme la serata di lunedì, probabilmente presso un campo di calcio.

Poi sono rientrati regolarmente nelle loro abitazioni. Uno nel quartiere San Giovanni e l’altro a Villa Palma.

Giallo a Terni, disposta l’autopsia sui due corpi

L’indagine punta ora a chiarire se le cause delle due morti siano in qualche modo collegate. Non ci sono al momento indizi evidenti per ipotizzare cosa abbia provocato il decesso.

I due giovani erano entrambi in buona salute e non soffrivano di particolari patologie. Una tragedia inspiegabile che ha scosso la città di Terni.

Drammatica la testimonianza di una donna che ha un’attività nei pressi di una delle due case: “Siamo sconvolti, ho un figlio della stessa età. Un dolore immenso per questa tragica notizia”.

Le salme dei due giovanissimi sono state trasportate in obitorio e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. (Fonte: Ansa).