TERNI – Un carabiniere è rimasto ferito ad una gamba, non in modo grave, durante una colluttazione. Sono i primi dettagli di quanto accaduto in viale Curio Dentato, in pieno centro a Terni intorno alle 12 di oggi, venerdì 19 luglio, quando un uomo ha esploso dei colpi pistola, sembrerebbe quattro, dopo essersi impossessato dell’arma del militare.

Da una prima ricostruzione, l’uomo che ha sparato era in sella ad una bici elettrica quando è stato fermato per un controllo dalla polizia, alla rotatoria per piazza Valnerina, in zona stazione. Qui avrebbe dato in escandescenze, prima strappandosi la maglietta, poi scagliandosi contro i due agenti in servizio, un uomo e una donna.

Sul posto, in soccorso dei colleghi, sono intervenuti anche i carabinieri, ma l’uomo è riuscito a impossessarsi di una pistola e a esplodere alcuni colpi, sembrerebbe quattro, ferendo il militare agli arti inferiori. (fonte ANSA)