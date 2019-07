ROMA – Doppia tragedia familiare a Terno d’Isola, nel Bergamasco: una mamma e il figlio disabile sono stati trovati morti questa mattina nella loro abitazione. Pare che la donna, 71 anni e che accudiva il figlio, di 44, affetto da una malattia degenerativa, abbia accusato un grave malore mentre lo tirava su con un apposito sollevatore dotato di ventilazione per la respirazione.

Il figlio, rimasto sospeso per ore in una posizione anomala, non ce l’ha fatta. L’allarme è scattato solo questa mattina, ma l’episodio potrebbe risalire a ieri. A dare l’allarme è stato questa mattina il fisioterapista che ha raggiunto l’abitazione di via Casalini 26 per delle cure riabilitative del figlio.

Non ottenendo risposta, ha chiamato i soccorsi. Così è stata scoperta la doppia tragedia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: la dinamica dei fatti sarebbe chiara. (fonte Ansa)