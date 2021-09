Un pregiudicato di 36 anni è stato arrestato a Terracina dopo aver aggredito e minacciato di morte un imprenditore e poi ha colpito con una testata un poliziotto intervenuto. Tutto è accaduto venerdì 24 settembre: il pregiudicato è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Terracina, aggredisce imprenditore e prende a testate un poliziotto

Venerdì mattina negli uffici del commissariato di polizia di Terracina, in provincia di Latina, un imprenditore del luogo ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione e di minacce di morte da parte di un uomo che si era presentato nella sua attività. Gli agenti hanno raggiunto tempestivamente l’abitazione del sospettato per effettuare una perquisizione alla ricerca di armi. L’uomo però è stato subito aggressivo con i poliziotti, offendendo e minacciando gli agenti e poi colpendo uno di loro con una testata in pieno volto. L’agente ferito è dovuto ricorrere alle cure in ospedale.

Pregiudicato arrestato a Terracina

Il 36enne è stato dunque arrestato in flagranza e ieri il giudice del tribunale di Latina ha convalidato il fermo e disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.