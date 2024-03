Terracina, col furgone investe e uccide un pedone. La vittima è un ragazzo 20enne

Col furgone ha investito e ucciso un pedone. A dare l’allarme ai carabinieri è stato poi lo stesso autista, un sessantenne di Ceccano. Tutto è avvenuto all’alba di oggi, intorno alle 5.30, a Terracina, vicino Latina. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era al volante di un furgone della ditta per la quale effettua trasporti quando ha investito e ucciso un pedone di vent’anni di nazionalità albanese che stava percorrendo la via Appia in prossimità del cavalcavia di accesso al centro abitato, nei pressi del bivio per il Pronto Soccorso dell’ospedale Fiorini.

Il racconto dell’autista

In quel momento sulla zona c’era un forte maltempo che riduceva la visibilità: ai carabinieri, l’autista ha raccontato di avere sentito un urto ma di non avergli dato particolare importanza, allontanandosi. Poi, nel dubbio è tornato indietro e ha trovato il corpo del pedone nella vegetazione oltre lo spartitraffico. A quel punto ha chiamato i carabinieri ed ha raggiunto la caserma, mettendosi a disposizione e consegnando le chiavi del mezzo. L’ uomo è stato denunciato per omicidio stradale.