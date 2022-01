Incidente mortale sulla Pontina, nei pressi di Terracina (Latina). A scontrarsi, all’altezza del km 72 della statale SS 148, quattro mezzi, tra cui due furgoni. Un impatto violento e fatale che non ha lasciato scampo a un automobilista, che è stato sbalzato fuori dall’auto ed è precipitato dal cavalcavia di via del Lido.

Aggiornamento ore 16:37.

Incidente a Terracina, un morto sulla Pontina

Uno scontro che ha causato la morte di un automobilista. Nell’impatto la vittima, il conducente di una delle due vetture, è sbalzato fuori dall’abitacolo volando giù dalla strada per circa 10 metri e finendo di sotto sulla complanare tra via Isonzo e via del Lido. L’uomo è morto sul colpo. Non c’è stato nulla da fare per la vittima, di cui al momento non si conoscono le generalità, inutili tutti i tentativi di soccorso. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai mezzi del 118.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia che dovrà ricostruire cosa sia successo. Sul posto del tragico incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità.

Traffico paralizzato sulla Pontina

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: da più di un’ora si registrano code all’altezza di Latina, in entrambe le direzioni. Il traffico è provvisoriamente deviato in complanare con indicazioni in loco.