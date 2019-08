TERRASINI (PALERMO) – Un morto e sette feriti: questo il bilancio di un incidente avvenuto la sera di domenica 11 agosto a Terrasini, in provincia di Palermo, in via Partinico.

Nello scontro violento tra un’auto e una moto è rimasto ucciso un uomo di 38 anni di Bergamo, Francesco Capodilupo, deceduto all’ospedale Civico dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso. La sua compagna, originaria di Partinico, è stata ricoverata all’ospedale di Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravissime.

I due si trovavano in Sicilia per trascorrere il Ferragosto e viaggiavano a bordo della moto che è stata colpita per cause da accertare dall’auto guidata da un uomo.

Nella vettura c’erano sei persone: tra questi una una donna incinta finita in ospedale con diverse fratture e ricoverata al Civico di Partinico. Ricoverato anche un bimbo di pochi mesi all’ospedale dei Bambini. Anche gli altri passeggeri sono finiti in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dal Giornale di Sicilia, la moto, che procedeva in uscita da Terrasini, sarebbe stata travolta da un’auto. L’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia su cui il motociclista viaggiava.

I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani di Terrasini. Sono intervenuti diversi mezzi del 118 e i sanitari che hanno cercato in tutti i modi di salvare i feriti. Il traffico nella zona è rimasto bloccato. (Fonti: Ansa, Il Giornale di Sicilia)