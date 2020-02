PALERMO – Paolo La Rosa, 21 anni, è stato ucciso a coltellate questa notte, lunedì 24 febbraio, nei pressi della discoteca Millenium in piazzetta Titi Consiglio a Terrasini, in provincia di Palermo. Il giovane residente a Cinisi in via Aldo Moro è stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico dai sanitari del 118: lì è deceduto. E’ stato colpito all’addome e al collo all’uscita dalla discoteca. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La vittima è il figlio del titolare di un ristorante a Cinisi.

Sulla base di quanto accertato, riporta FanPage, la rissa sarebbe iniziata intorno alle 3:30 a pochi metri dall’ingresso della discoteca, che aveva chiuso da mezz’ora. Le ragioni del diverbio non sono ancora note, ma al culmine il ragazzo è stato colpito da una serie di coltellate e le sue condizioni sono apparse subito disperate: il ventunenne è infatti morto durante il trasporto in ospedale. (fonte ANSA, FANPAGE)