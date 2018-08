ROMA – “A Belluno, in Veneto, ci sono stati in passato terremoti. E ritorneranno, di magnitudo 6, anche se non sappiamo quando”. E’ la previsione di Carlo Doglioni, riportata dal Messaggero, tra i massimi esperti del settore, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] durante l’incontro organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Belluno e l’Ordine dei geologi del Veneto al Centro Giovanni XXIII.

Doglioni attualmente fa parte della Commissione grandi rischi, è docente alla Sapienza di Roma e presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché membro dell’ Accademia dei Lincei e dell’Accademia dei XL.