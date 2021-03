Terremoto Puglia, scossa avvertita fino a Bari e in Campania: epicentro nel mar Adriatico, su WhatsApp impazzano i messaggi. Il sabato barese, ma anche quello di molte altre città della Puglia, è stato scosso dal terremoto di 5,9 avvertito nel capoluogo della regione.

Il terremoto a Bari, di scossa 5,9, è stato avvertito fino a Napoli. Forte terremoto nel pomeriggio di sabato 27 marzo 2021. L’epicentro si trova, secondo i primi dati, nel mare Adriatico, a nord del Gargano, e la scossa è stata avvertita anche a Roma, Napoli e Pescara.

Aggiornamento dell’articolo delle ore 15:36.

Terremoto Puglia, scossa avvertita anche in Abruzzo e Molise

Come riferisce l’Ansa, una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata dagli strumenti dell‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel mare Adriatico centrale.

La scossa è stata avvertita in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle località della costa, intorno alle 14.50, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Numerose le telefonate ai Vigili del Fuoco.

Terremoto Puglia, tanti messaggi su WhatsApp e sui social network

Come avviene sempre in questi casi, non si fugge solamente in strada ma si cerca conforto anche su WhatsApp e sui social network. Dai post social con il classico “Trema tutto, l’avete sentito anche voi?”, ai messaggi WhatsApp per sincerarsi delle condizioni di salute degli amici e parenti che vivono nelle zone del terremoto.

Terremoto Puglia, Vigili Fuoco: “Nessuna segnalazione danni”

Al momento non c’è stata alcuna segnalazione di danni dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.6 registrata in mare ad una profondità di 5 km in Adriatico centrale.

E’ quanto afferma il comando generale dei vigili del fuoco sottolineando che alle sale operative non sono arrivate richieste di aiuto.