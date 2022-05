Terremoto a Firenze, nessun danno al Duomo e musei. Giani: “Tenere area sotto controllo”

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.7 a sud di Firenze di ieri sera, 12 maggio, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha attivato sopralluoghi ma dai primi già effettuati non sono stati riscontrati danni al complesso monumentale della Cattedrale di Firenze. Lo rende noto la stessa Opera aggiungendo che “sono in corso di verifica i dati rilevati dal sistema elettronico di monitoraggio strutturale installato sulla Cupola del Brunelleschi e sul resto del complesso monumentale. I primi dati raccolti non hanno evidenziano delle variazioni nei valori rilevati rispetto al periodo precedente”.

Terremoto Firenze, nessuna segnalazione danni musei

Ai principali musei di Firenze al momento non si registrano danni dopo la scossa di terremoto di 3.7 registrata giovedì sera a sud della città. Verifiche sono state attivate da parte dei musei del Bargello, della Galleria dell’Accademia, degli Uffizi, della Direzione regionale dei musei e dei civici ma non sono pervenute segnalazioni.

Sopralluoghi in scuole Firenze, nessun danno

Una decina di sopralluoghi in scuole superiori a Firenze hanno escluso conseguenze agli edifici dopo l’ultimo terremoto di giovedì sera a sud della città, con magnitudo 3.7 ed epicentro nei pressi di Impruneta. Lo si apprende da Massimo Fratini, consigliere delegato per la Città Metropolitana di Firenze per l’edilizia scolastica e la protezione civile. La ricognizione degli edifici è stata fatta in raccordo coi dirigenti scolastici ma non sono state rilevate criticità.

Giani: “Scossa forte, tenere area sotto controllo”

“Devo dire che la scossa è stata forte. Io stanotte mi sono sentito varie volte con l’assessore Monia Monni. Il problema è che la scossa non ha provocato danni perché è stata breve e sostanzialmente in un territorio che ha già vissuto almeno da 15 giorni uno sciame di assestamenti. Però dobbiamo tenere quell’area sotto controllo”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze, a proposito della scosse di terremoto nel fiorentino di giovedì sera, di 3.7 magnitudo a sud di Firenze, tra Impruneta e Mercatale Val di Pesa.