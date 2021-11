Terremoto a Livorno, nessun danno a palazzi ed edifici dopo il sisma di magnitudo 3.5

Nessun danno rilevato negli edifici pubblici di Livorno a seguito del terremoto di magnitudo 3.5 registrato questa mattina, alle ore 6:21, davanti alla costa livornese. È quanto è emerso oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco Luca Salvetti nella sede della Protezione civile dopo i controlli effettuati da otto squadre del Comune che hanno operato le ispezioni dopo la scossa sismica.

Scossa di terremoto a Livorno di magnitudo 3.5

Secondo i rilevamenti dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro a 15 km da Livorno. Non sono stati segnalati danni a persone o cose e non è stata rilevata alcuna criticità, ha spiegato Salvetti, quando intorno alle 17 era stata completata la verifica su circa 100 edifici. Una scossa di questa portata non si registrava a Livorno da almeno una decina d’anni, durante i quali gli eventi sismici non hanno superato i 3 gradi di magnitudo.

Sopralluoghi anche negli edifici scolastici

Anche quattro squadre di tecnici del servizio edilizia scolastica della Provincia di Livorno hanno effettuato una serie di sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici degli istituti superiori di Livorno, non rilevando danni dovuti all’evento. Tutte le scuole della città sono, infatti, rimaste chiuse in via precauzionale per valutare la presenza di eventuali criticità alle strutture.