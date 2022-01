Terremoto a Massello (Torino), scossa di magnitudo 2.7 in Alta Val Germanasca (foto ANSA)

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata a Massello, in Alta Val Germanasca (Torino), alle ore 16:31 di oggi, 12 gennaio, dalla sala sismica dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia Ingv. Non si segnalano danni né alle persone né alle cose.

Aggiornamento ore 17:39.

Scossa di terremoto a Massello avvertita in tutto il Pinerolese

La scossa è stata chiaramente avvertita in Val Chisone, Val Pellice, a Pinerolo, nell’area pedemontana. In modo più lieve nella pianura. L’Arpa Piemonte ha rilevato una scossa sulle Alpi Cozie di magnitudo 2.8 alle ore 15:31. L’Ingv aveva segnalato una scossa più leggera, di magnitudo 0,7 alle ore 14,13 in Val Germanasca, a cinque km a sud ovest di Prali.