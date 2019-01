ACQUAVIVA D’ISERNIA (ISERNIA) – Terremoto in Molise domenica mattina, 6 gennaio. Una scossa di magnitudo 3.0 della scala Richter è stata avvertita in tutta la provincia di Isernia alle 10:50.

La scossa, rilevata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto epicentro ad Acquaviva d’Isernia.

Al momento, secondo quanto si apprende dalla sala operativa dei vigili del fuoco, non si segnalano danni a persone o cose. Ad Acquaviva d’Isernia e nei centri vicini, come Forlì del Sannio e Cerro a Volturno, la gente è scesa in strada.

“Tanto spavento perché la scossa sembrava non finire mai”, ha detto il sindaco di Acquaviva d’Isernia, Francesca Lombardi, descrivendo i momenti vissuti in paese intorno alle 10:50, quando è stato avvertito il terremoto.

“Nei mesi scorsi – ha proseguito – avevamo sentito altre scosse, con epicentro in Abruzzo, ma non così forti. Tra poco uscirò per verificare se gli edifici più vecchi abbiano subito danni”.

Il sindaco Lombardi esprime preoccupazione. “Il nostro unico punto di raccolta è il campo sportivo e trascorrere una notte all’aperto con queste temperature non è l’ideale. In paese ci sono 40 centimetri di neve”. In merito alle scuole aggiunge: “I nostri bambini frequentano le lezioni in un edifico di Cerro a Volturno (Isernia) che resterà chiuso domani, ma a causa della neve”.