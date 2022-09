Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Piceno. Secondo una stima provvisoria dell’Ingv, la prima ha avuto una magnitudo di 4.1, la seconda di 3.6. L’epicentro di entrambe le scosse è Folignano, comune alle porte del capoluogo di provincia.

Terremoto ad Ascoli Piceno, gente in strada

Tante le segnalazioni sui social arrivate in questi minuti. La prima scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione nelle Marche, ma anche in alcune zone della provincia di Teramo, in Abruzzo. Evacuate per pracauzione alcune scuole.

A seguito della scossa, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, informa il Dipartimento, l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. I vigili del fuoco al momento non hanno ricevuto richieste di intervento o segnalazioni di danni dopo le due scosse. un elicottero sorvolerà tra poco la zona per una verifica della situazione dall’alto.