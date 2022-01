Terremoto al largo delle Eolie, la scossa per la notevole profondità non ha causato danni (foto Ansa)

Qualche ora fa, si è verificato un terremoto al largo delle Eolie. La scossa è stata localizzata ad una profondità di 415 chilometri. Per questo motivo, ovvero per la notevole profondità, non ha causato danni a persone o cose.

Una scossa di terremoto al largo delle Eolie di magnitudo 3.4 è stata registrata ieri sera alle 19:52 ad una profondità di 415 km.

L’evento sismico è stato localizzato dalla sala operativa dell’Ingv di Roma al largo dell’isola di Alicudi. La scossa per la notevole profondità non ha causato danni.

Lieve scossa di terremoto sul monte Epomeo ad Ischia, forte boato avvertito da residenti zone collinari isola

Il terremoto al largo delle Eolie non è stato l’unico in Italia nelle ultime ore. Un terremoto di bassa intensità, di magnitudo 1.3, si è verificato stanotte verso le ore 1.15 nella zona Frassitelli-Pietra dell’Acqua del monte Epomeo ad Ischia.

Diverse persone nelle zone collinari dell’isola hanno avvertito un forte boato; l’evento è stato registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano che ne hanno determinato una profondità di 2,2 chilometri.