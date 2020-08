Giuseppe Conte fermato da una donna ad Amatrice: “Mio marito suicida per lo choc post terremoto”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato ad Amatrice per la messa in commemorazione delle vittime del terremoto del 24 luglio 2016. Prima di prendere parte alla cerimonia religiosa una donna l’ha avvicinato e gli ha espresso tutta la sua amarezza per i ritardi nella ricostruzione. La scena è stata ripresa dalle telecamere di RaiNews24.

La donna ha invitato il premier a parlarne privatamente, nella sua casa, e ha raccontato un dramma privato che si inserisce in quello collettivo: “Mio marito si è suicidato per la depressione da choc traumatico. L’ho trovato io impiccato”. Conte ha assicurato che dopo la cerimonia incontrerà la donna.

Una volta arrivato ad Amatrice il premier ha toccato subito con mano l’amarezza degli amatriciani, che non hanno riempito i posti previsti per la platea. Una volta entrato nel campo di calcio il premier si è avvicinato ad una delle residenti di Amatrice.

“Siamo amareggiati, ci sono solo promesse, solo promesse“, ha protestato la donna parlando con Conte e chiedendo un incontro “vis a vis” con il capo del governo. “Ne parliamo dopo la cerimonia signora, ne parliamo a casa sua”, ha risposto Conte.

Conte fermato prima della messa

Un gruppo di cittadini di Amatrice che indossano una maglietta con scritto “Presidente Conte vogliamo parlare con te” hanno infatti fermato brevemente il capo del Governo. “Vogliamo concretezza, siamo stanchi delle promesse. Io lasciato la terra – ha detto ancorala donna a Conte – Siamo stanchi. Voglio risposte dal presidente”.

“Dopo vengo a casa sua e parliamo – le ha risposto poi Conte – Non voglio interrompere la cerimonia. Capisco le sue posizioni e la sua insoddisfazione”. Ad accompagnare Conte c’era il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, che ha provato a spiegare alla donna che c’è in corso una “semplificazione importante” nelle procedure di ricostruzione. “Ne parleremo dopo” ha aggiunto Conte, prima di prendere posto per la messa.

Alla cerimonia sono presenti anche il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il commissario al sisma Giovanni Legnini e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. (Fonte Ansa e YouTube Agenzia Dire).