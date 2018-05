L’AQUILA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 12,41 in provincia de L’Aquila. Epicentro a Pizzoli. La scossa, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] avvenuta a una profondità di dieci chilometri, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione all’Aquila dove da tempo non si registravano scosse di una certa consistenza. Il capoluogo abruzzese dista, del resto, solo 11 chilometri dall’epicentro. Allarme tra la gente, ma per ora non risultano danni a persone o cose.