AVELLINO – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 12,18 di oggi, mercoledì 7 novembre, a Paternopoli, in provincia di Avellino.

La scossa è avvenuta ad una profondità di 10 chilometri.

Seppur di lieve entità la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, che si è riversata in strada. Alcune scuole sono state evacuate in via precauzionale.

IN AGGIORNAMENTO