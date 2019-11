ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 25 novembre, nella zona di Benevento, con epicentro a Ceppaloni. Secondo i rilevamenti della Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ingv) il terremoto è avvenuto a 11 chilometri di profondità.

La scossa ha scatenato il panico soprattutto nelle scuole, che sono state immediatamente evacuate. Alunni e personale si sono riversati in strada a Benevento e in diversi centri della provincia. Persone in fuga anche dalle abitazioni e da uffici pubblici. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha convocato per le 13,30 una riunione del Centro Operativo Comunale e ha concordato con il comando provinciale dei vigili del fuoco l’avvio di verifiche sulle strutture più a rischio.

Già nella notte e nella prima mattinata c’erano state altre scosse di terremoto.

Con quest’ultima, in totale, sono quattro le scosse di terremoto avvenute tutte nella stessa zona.

La prima, di magnitudo 2,2, è stata registrata intorno a mezzanotte e venti. La seconda, di magnitudo 2,9, poco prima dell’una. La terza, di magnitudo 2,7, alle 7,54 di questa mattina.

Al momento non risultano danni a persone o cose.

Fonte: Ansa.