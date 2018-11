ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 6:06 di oggi, martedì 20 novembre, in Sicilia, con epicentro a Biancavilla, in provincia di Catania. Il sisma è stato localizzato dall’Istituto italiano di geofisica e vulcanologia (INGV) 21,7 chilometri di profondità.

Questa scossa rientra come attualmente la più intensa in uno sciame sismico in atto nella zona, con numerose scosse ravvicinate in genere di magnitudo compresa tra 2 e 3. Per monitorare la situazione in atto con le scosse in Italia potete consultare anche l’apposita sezione terremoti.

LISTA TERREMOTI 20 NOVEMBRE 2018

2018-11-20 08:57:15 ML 3.2 Slovenia (SLOVENIA)

2018-11-20 08:30:38 ML 2.1 8 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 08:21:25 ML 2.1 9 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 07:37:54 ML 2.3 6 km N Adrano (CT)

2018-11-20 06:53:42 ML 3.1 6 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 06:44:40 ML 2.4 8 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 06:43:58 ML 2.3 9 km NE Biancavilla (CT)

2018-11-20 06:40:27 ML 2.2 7 km NE Biancavilla (CT)

2018-11-20 06:39:51 ML 2.0 10 km NE Biancavilla (CT)

2018-11-20 06:38:43 ML 2.7 7 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 06:36:19 ML 2.0 7 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 06:29:27 ML 2.3 8 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 06:21:37 ML 2.0 8 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 06:14:16 ML 2.6 10 km NE Biancavilla (CT)

2018-11-20 06:13:38 ML 2.3 6 km SE Bronte (CT)

2018-11-20 06:09:19 ML 2.2 9 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 06:06:34 ML 3.5 5 km NE Biancavilla (CT)

2018-11-20 06:00:30 ML 2.3 9 km N Ragalna (CT)

2018-11-20 05:59:11 ML 2.4 8 km SE Bronte (CT)

2018-11-20 05:55:19 ML 2.3 10 km NE Adrano (CT)

2018-11-20 05:28:08 ML 2.2 5 km E Colle di Val d’Elsa (SI)