BRESCIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 è stata registrata alle 5,49 di oggi, lunedì 21 maggio, a Cellatica, in provincia di Brescia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose.

Questi i comuni più vicini all’epicentro: